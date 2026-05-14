Exposition Fête de la nature Près de la gendarmerie Romans-sur-Isère
Exposition Fête de la nature Près de la gendarmerie Romans-sur-Isère samedi 23 mai 2026.
Romans-sur-Isère
Exposition Fête de la nature
Près de la gendarmerie 21 rue de la Sylla Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-30 2026-05-31
À l’occasion de la Fête de la nature, des Romanais proposent leur regard sur
la nature. Ils invitent à travers des photographies grand format (4m x 1,60 m) et un choix de 400 livres, à découvrir la terre qui nous porte et les
êtres humains qui y vivent.
.
Près de la gendarmerie 21 rue de la Sylla Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 68 41
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English : Exposition Fête de la nature
For the Fête de la nature, local residents share their views on nature
of nature. Through large-format photographs (4m x 1.60 m) and a selection of 400 books, they invite us to discover the earth that supports us and the human beings who live on it
human beings who live on it.
L’événement Exposition Fête de la nature Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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