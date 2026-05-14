Exposition Fête de la nature Près de la gendarmerie Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Exposition Fête de la nature

Près de la gendarmerie 21 rue de la Sylla Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-30 2026-05-31

À l’occasion de la Fête de la nature, des Romanais proposent leur regard sur

la nature. Ils invitent à travers des photographies grand format (4m x 1,60 m) et un choix de 400 livres, à découvrir la terre qui nous porte et les

êtres humains qui y vivent.

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Près de la gendarmerie 21 rue de la Sylla Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 68 41

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English : Exposition Fête de la nature

For the Fête de la nature, local residents share their views on nature

of nature. Through large-format photographs (4m x 1.60 m) and a selection of 400 books, they invite us to discover the earth that supports us and the human beings who live on it

human beings who live on it.

L’événement Exposition Fête de la nature Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme