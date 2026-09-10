AGENDA · Aime-la-Plagne
Exposition Fleurs des Alpes peintes sur ardoise, Salle des fêtes de Villette, Aime-la-Plagne
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Villette · Aime-la-Plagne
Informations pratiques
Exposition Fleurs des Alpes peintes sur ardoise 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Villette Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition « Fleurs des Alpes peintes sur des ardoises » de Jacqueline Dimier-Sujdovic
Salle des fêtes de Villette 81 Rue de la fruitière 73210 Villette Aime-la-Plagne 73210 Villette Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition « Fleurs des Alpes peintes sur des ardoises » de Jacqueline Dimier-Sujdovic
La Plagne Vallée
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