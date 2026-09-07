Visite libre du Musée archéologique d’Aime, Musée archéologique d’Aime, Aime-la-Plagne

Informations pratiques

Visite libre du Musée archéologique d’Aime 19 et 20 septembre Musée archéologique d’Aime Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visitez le musée archéologique d’Aime. Archéologie du Néolithique à nos jours. Exposition « Des hommes et des Pierres », une aventure archéologique Aimeraine + frise chronologique

Situé sur la colline Saint Sigismond ce lieu présente la vie, du néolithique à l’époque moderne : outils préhistoriques, mobilier funéraire, architecture gallo-romaine, bijoux, céramiques et monnaies témoignent des premières occupations humaines en Tarentaise. Ces objets retracent l’histoire d’Aime, cité du peuple Gaulois nommés « les Ceutrons » puis en 21 av. J.-C. capitale de la province romaine des «Alpes Graies ».

L’histoire commence au néolithique et galope jusqu’à nos jours.

Le nom de ce musée est le nom du maire d’Aime qui fut un visionnaire, et qui pour anticiper la fermeture des mines de la Plagne rassembla d’autres communes autour de lui pour fonder la station de la Plagne.

Aujourd’hui, la Société d’Histoire et d‘Archéologie d’Aime est gestionnaire des collections du musée, classé Musée de France. Les visites et l’accueil sont assurés conjointement avec la Plagne Vallée.

Musée archéologique d’Aime Aime – 73210 AIME LA PLAGNE Aime-la-Plagne 73210 Aime Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visitez le musée archéologique d’Aime. Archéologie du Néolithique à nos jours. Exposition « Des hommes et des Pierres », une aventure archéologique …

©j.martoia