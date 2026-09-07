Visite libre de la Chapelle Saint Eustache de Villaroland, Chapelle Saint-Eustache, Aime-la-Plagne

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle Saint Eustache de Villaroland 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Eustache Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Comme tous les villages ou hameaux importants, Villaroland possède sa chapelle particulière. Des fresques datées du début du XIIIe siècle racontent la vie de saint Eustache. Visite de l’intérieur au travers d’une grille.

On ignore la date exacte de la fondation de la chapelle de Villaroland. Edmond Brocard la situe fin 12ème siècle, l’abbé Gontharet, au 14ème.

Elle possède en effet les éléments architecturaux caractéristiques de l’art roman : une nef unique en berceau brisé, une abside voûtée en cul de four comme la chapelle de Saint Pierre d’Extravache ou encore la chapelle de l’Écot près de Bonneval-sur-Arc en Maurienne. Ces éléments ne permettent cependant pas de proposer une date précise. A défaut donc de date précise, qui permettrait de la qualifier “de chapelle romane”, on se contentera d’affirmer qu’elle est de “tradition romane”.

Chapelle Saint-Eustache Villaroland – 73210 AIME LA PLAGNE Aime-la-Plagne 73210 Tessens Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Comme tous les villages ou hameaux importants, Villaroland possède sa chapelle particulière. Des fresques datées du début du XIIIe siècle racontent la vie de saint Eustache. Visite de l’intérieur au …

©j.martoia