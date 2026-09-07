Visite libre de la Chapelle St Jean Baptiste, le Villaret, Chapelle Saint-Jean-Baptiste, Aime-la-Plagne

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle St Jean Baptiste, le Villaret 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Jean-Baptiste Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bâtie à l’aval du hameau, le long de l’ancien chemin qui monte de Centron, la chapelle St Jean s’impose à notre regard.

Sa façade, très sobre, contient un bénitier de pierre et une niche fermée par une grille moderne en fer forgé. Entièrement rénovée en 1985, cette chapelle possède un des plus étonnants retables de Savoie. Il est daté de 1673 (avec une inscription du Rvd Montmayeur!) et fut classé par les Beaux-arts dès 1937 !

Chapelle Saint-Jean-Baptiste Le Villaret de Montgirod – 73210 AIME LA PLAGNE Aime-la-Plagne 73210 Montgirod Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Bâtie à l’aval du hameau, le long de l’ancien chemin qui monte de Centron, la chapelle St Jean s’impose à notre regard.

©j.martoia