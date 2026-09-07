Visite libre de l’église Saint-Laurent, Eglise Saint-Laurent, Aime-la-Plagne
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Laurent · Aime-la-Plagne
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Laurent 19 et 20 septembre Eglise Saint-Laurent Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Comme de nombreuses églises de montagne en Tarentaise, celle de Montgirod, dont le patron est Saint Laurent, est installée en limite du replat où se trouve le village et de fait domine la vallée de l’Isère.
Elle est citée pour la première fois en 1151 et dépend de la collégiale des chanoines de Saint Ours (Aoste).
Eglise Saint-Laurent Montgirod – 73210 AIME LA PLAGNE Aime-la-Plagne 73210 Montgirod Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Comme de nombreuses églises de montagne en Tarentaise, celle de Montgirod, dont le patron est Saint Laurent, est installée en limite du replat où se trouve le village et de fait domine la vallée de …
©j.martoia
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