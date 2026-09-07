Visite libre de la Basilique Saint-Martin, Basilique Saint-Martin, Aime-la-Plagne

Informations pratiques

Visite libre de la Basilique Saint-Martin 19 et 20 septembre Basilique Saint-Martin Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la basilique Saint Martin du XIè siècle avec fresques datant de la fin du XIIè s./début du XIIIè et crypte.

Basilique du XIème siècle avec crypte et fresques, vestiges du choeur d’une première église. Salle gallo-romaine, inscriptions latines.

Espace Muséographique

Les romains jalousaient cette vallée, bien située, sur la route qui reliait Milan à Vienne (France). Ils enviaient le micro climat, et déjà ils parlaient de ces jolies petites vaches rouges (les vaches de race tarine ou tarentaise), dont le lait donnait du si bon fromage : le caesum vatusicum, l’ancêtre de la tomme. Fins stratèges, ils soumirent les gaulois-ceutrons vers 21 avant Jésus-Christ, et firent d’Aime la Plagne, sous le nom d’Axima, la capitale de la province des Alpes Graies, dont l’étendue recouvrait une partie de la Savoie et de la Haute Savoie actuelles.

De cette époque, outre des objets du Musée Pierre Borrione, il nous reste les bases d’un édifice romain. Détruit par une crue de l’Ormente, les premiers chrétiens bâtirent sur ces ruines une première église. Saccagée par le feu, les bâtisseurs de l’an mil réalisèrent au même endroit un joyau de l’art roman de Savoie : L’Eglise du Prieuré Saint Martin. Classée monument historique depuis 1875, elle n’est plus depuis plusieurs siècles un lieu de culte.

Basilique Saint-Martin Aime – 73210 AIME LA PLAGNE Aime-la-Plagne 73210 Aime Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la basilique Saint Martin du XIè siècle avec fresques datant de la fin du XIIè s./début du XIIIè et crypte.

©J.martoia