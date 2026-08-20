Visite guidée de l’église Sainte Agnès à Villette, Eglise sainte Agnès, Aime-la-Plagne
samedi 19 septembre 2026 · Eglise sainte Agnès · Aime-la-Plagne
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Sainte Agnès à Villette Samedi 19 septembre, 11h00 Eglise sainte Agnès Savoie
RDV devant l’église de Villette. Durée 1h15. Renseignements : OT de La Plagne vallée (04 79 55 67 00).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
L’église paroissiale ouvre ses portes pour une découverte de sa décoration intérieure avec une guide-conférencière puis avec l’artiste peintre Jacqueline Sujdovic-Dimier qui a réalisé plusieurs décors dans l’édifice.
Eglise sainte Agnès Villette 73210 Aime la plagne Aime-la-Plagne 73210 Villette Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
L’église paroissiale ouvre ses portes pour une découverte de sa décoration intérieure avec une guide-conférencière puis avec l’artiste peintre Jacqueline Sujdovic-Dimier qui a réalisé plusieurs dans…
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