Visite guidée de l’église Sainte Agnès à Villette, Eglise sainte Agnès, Aime-la-Plagne

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Sainte Agnès à Villette Samedi 19 septembre, 11h00 Eglise sainte Agnès Savoie

RDV devant l’église de Villette. Durée 1h15. Renseignements : OT de La Plagne vallée (04 79 55 67 00).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

L’église paroissiale ouvre ses portes pour une découverte de sa décoration intérieure avec une guide-conférencière puis avec l’artiste peintre Jacqueline Sujdovic-Dimier qui a réalisé plusieurs décors dans l’édifice.

Eglise sainte Agnès Villette 73210 Aime la plagne Aime-la-Plagne 73210 Villette Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

L’église paroissiale ouvre ses portes pour une découverte de sa décoration intérieure avec une guide-conférencière puis avec l’artiste peintre Jacqueline Sujdovic-Dimier qui a réalisé plusieurs dans…