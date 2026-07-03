Exposition FLORENCE DIAS LOOTEN / DANY DUFOUR Meung-sur-Loire
vendredi 3 juillet 2026 · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Meung-sur-Loire
Exposition FLORENCE DIAS LOOTEN / DANY DUFOUR
Espace culturel La Monnaye Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-03
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-14 2026-08-09 2026-08-15
Découvrez l’exposition de peintures et gravures de Florence Dias Looten et de céramiques de Dany Dufour.
Découvrez l’exposition de peintures et gravures de Florence Dias Looten et de céramiques de Dany Dufour.
Fascinée par les effets de la lumière, Florence Dias Looten, d’abord aquarelliste pendant 15 ans, utilise la technique de l’huile sur toile, mais aussi l’encaustique et plus récemment la gravure. Par son expression artistique, elle recherche continuellement l’abstraction au sein du figuratif.
Dany Dufour, céramiste sculpteur, travaille sur les graines. Des graines qui viennent du passé, intimement liées à l’histoire de l’homme d’abord dans sa fonction première, notre nourriture. Façonnées à la plaque, à la technique du colombin, souvent sans émaillage, sans habillage. Argiles de faïence, de grès et porcelaine. .
Espace culturel La Monnaye Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 22 53 12
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English :
Discover the exhibition of paintings and prints by Florence Dias Looten and ceramics by Dany Dufour.
L’événement Exposition FLORENCE DIAS LOOTEN / DANY DUFOUR Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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