AGENDA · Tours
Exposition fonds patrimonial BU des Tanneurs, Bibliothèque Universitaire des Tanneurs, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Universitaire des Tanneurs · Tours
Informations pratiques
Exposition fonds patrimonial BU des Tanneurs Samedi 19 septembre, 09h00 Bibliothèque Universitaire des Tanneurs Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Présentation des fonds patrimoniaux de la BU des Tanneurs.
Bibliothèque Universitaire des Tanneurs 3 rue des Tanneurs, 37000 Tours Tours 37000 Vieux Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 36 66 41
Présentation des fonds patrimoniaux de la BU des Tanneurs
©Université Tours
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