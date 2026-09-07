Exposition fonds patrimonial BU des Tanneurs, Bibliothèque Universitaire des Tanneurs, Tours

Informations pratiques

Exposition fonds patrimonial BU des Tanneurs Samedi 19 septembre, 09h00 Bibliothèque Universitaire des Tanneurs Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Présentation des fonds patrimoniaux de la BU des Tanneurs.

Bibliothèque Universitaire des Tanneurs 3 rue des Tanneurs, 37000 Tours Tours 37000 Vieux Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 36 66 41

Présentation des fonds patrimoniaux de la BU des Tanneurs

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