Exposition Formes d’eau Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Exposition Formes d’eau

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-10-12 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20 2026-09-21 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-28 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-05 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-11 2026-10-12 2026-10-13

**Du 19 septembre au 29 janvier 2027, le Musée du Château de Flers vous invite à découvrir les multiples facettes de l’eau à travers le regard d’artistes contemporains.**

L’exposition Formes d’eau réunit des artistes locaux qui explorent, chacun à leur manière, les multiples facettes de l’eau. Couleurs, mouvements, biodiversité ou encore jeux de lumière nourrissent leur inspiration et donnent naissance à des œuvres sensibles et variées, parfois créées grâce à l’eau elle-même. Source de vie et de création, les artistes nous invitent à porter un regard nouveau sur la richesse et la fragilité de cette ressource précieuse.

### Pour les enfants

Suis Plouf, la goutte d’eau dans les salles du musée!

Réponds à ses questions et apprends avec lui plein de choses sur l’eau et l’importance de la préserver.

Des dispositifs participatifs dans l’exposition permettent aussi aux enfants de créer, d’imaginer, de rêver, …

### Le 2ème dimanche du mois

Chaque 2ème dimanche du mois, le Musée propose un atelier d’arts plastique gratuit et accessible à tous en lien avec l’exposition, sans réservation.

### Les jours fériés

Les jours fériés, le Musée propose un atelier en lien avec l’histoire et l’architecture du château.

### Pendant les vacances

Nous organisons des visites guidées sur réservation. (3€ 2€ réduit)

Plus d’infos ici [https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau)

Retrouvez toute la programmation ici [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-musee-du-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-musee-du-chateau-de-flers)

**Du 19 septembre au 29 janvier 2027, le Musée du Château de Flers vous invite à découvrir les multiples facettes de l’eau à travers le regard d’artistes contemporains.**

L’exposition Formes d’eau réunit des artistes locaux qui explorent, chacun à leur manière, les multiples facettes de l’eau. Couleurs, mouvements, biodiversité ou encore jeux de lumière nourrissent leur inspiration et donnent naissance à des œuvres sensibles et variées, parfois créées grâce à l’eau elle-même. Source de vie et de création, les artistes nous invitent à porter un regard nouveau sur la richesse et la fragilité de cette ressource précieuse.

### Pour les enfants

Suis Plouf, la goutte d’eau dans les salles du musée!

Réponds à ses questions et apprends avec lui plein de choses sur l’eau et l’importance de la préserver.

Des dispositifs participatifs dans l’exposition permettent aussi aux enfants de créer, d’imaginer, de rêver, …

### Le 2ème dimanche du mois

Chaque 2ème dimanche du mois, le Musée propose un atelier d’arts plastique gratuit et accessible à tous en lien avec l’exposition, sans réservation.

### Les jours fériés

Les jours fériés, le Musée propose un atelier en lien avec l’histoire et l’architecture du château.

### Pendant les vacances

Nous organisons des visites guidées sur réservation. (3€ 2€ réduit)

Plus d’infos ici [https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau)

Retrouvez toute la programmation ici [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-musee-du-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-musee-du-chateau-de-flers) .

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France museeduchateaudeflers@villeneuvedascq.fr

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English :

**From September 19 to January 29, 2027, the Château de Flers Museum invites you to discover the many facets of water through the eyes of contemporary artists.**

The exhibition “Forms of Water” brings together local artists who, each in their own way, explore the many facets of water. Colors, movement, biodiversity, and the play of light fuel their inspiration and give rise to sensitive and varied works, some of which are created using water itself. As a source of life and creativity, the artists invite us to take a fresh look at the richness and fragility of this precious resource.

### For Children

Follow Plouf, the water droplet, through the museum’s galleries!

Answer his questions and learn lots of things with him about water and the importance of conserving it.

Interactive activities in the exhibition also allow children to create, imagine, and dream…

### The Second Sunday of the Month

Every second Sunday of the month, the museum offers a free art workshop open to everyone, related to the exhibition, with no reservation required.

### Holidays

On holidays, the Museum offers a workshop related to the history and architecture of the castle.

### During School Breaks

We organize guided tours by reservation. (3? 2? reduced rate)

More info here: [https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visites-museeeduchateau)

Find the full program here: [https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-musee-du-chateau-de-flers](https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-musee-du-chateau-de-flers)

L’événement Exposition Formes d’eau Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-25 par Hauts-de-France Tourisme