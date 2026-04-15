Exposition « France-Moldavie à vélo solaire, à la rencontre de l’association humanitaire Vent d’Est », MJC centre social Montchapet, Dijon

Exposition « France-Moldavie à vélo solaire, à la rencontre de l’association humanitaire Vent d’Est » 19 – 29 mai MJC centre social Montchapet Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T18:30:00+02:00

À travers photographies, récits et témoignages, cette exposition invite à suivre ce voyage hors des sentiers battus, à réfléchir à nos modes de déplacement et à découvrir l’engagement d’une association qui agit, au quotidien, là où les besoins sont les plus forts.

Horaires : Lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-19h – Vendredi : 9h-12h / 13h30-18h

Présentation du voyage :

Pendant plusieurs semaines, quatre participants ont suivi un itinéraire plein Est, traversant paysages, frontières et cultures au rythme du pédalage. Ce mode de déplacement lent et immersif leur a permis de prendre le temps de la rencontre, d’échanger avec les populations locales et de partager la route avec d’autres cyclistes solaires, notamment en Suisse et en Roumanie.

Le choix du vélo solaire n’est pas anodin. À la fois autonome et respectueux de l’environnement, il incarne une forme de mobilité douce adaptée aux longues distances. Tout au long du parcours, il s’est aussi révélé être un formidable vecteur de curiosité et de dialogue, suscitant l’intérêt et les échanges autour d’un mode de transport encore peu connu.

Au-delà du voyage, ce projet avait une vocation solidaire. Il a permis de sensibiliser le public et de mobiliser des soutiens en faveur de l’association Vent d’Est, engagée depuis plus de vingt ans auprès des populations les plus vulnérables.

MJC centre social Montchapet 10 rue Louis Ganne, 21000 Dijon Dijon 21000 Montchapet Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://amobisol.fr/exposition-france-moldavie-a-velo-solaire-a-la-rencontre-dune-association-humanitaire/ »}]

Une aventure humaine et solidaire portée par un double objectif : la découverte des territoires européens et la mise en lumière de l’association humanitaire Vent d’Est.

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