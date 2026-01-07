Permanence oiseaux du printemps au lac Kir

Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Des bénévoles de la LPO munis de longues-vues vous feront découvrir les oiseaux du lac en pleine période de reproduction avec les parades et nidifications !

RDV de 10 h à 12 h, habituellement entre l’Odysséo et la passerelle côté Plombières-lès-Dijon (la permanence est itinérante à différents endroits du lac, repérez de loin la flamme LPO) ! Réservation non nécessaire. .

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

