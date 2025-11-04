Star Academy Zénith Dijon

Star Academy

La Star Academy au Zénith de retour au Zénith de Dijon le 17 mai 2026. Réservez vos places en quelques clics avec NG Productions !

Après avoir conquis près d’un million de spectateurs et offert plus de 130 représentations en France, Belgique et Suisse, le Star Academy Tour revient avec un show inédit porté par les artistes de cette nouvelle promotion.

Nouvelle saison, nouveaux artistes, nouvelle setlist, le Star Academy Tour fait peau neuve pour vous proposer un nouveau show toujours plus spectaculaire. Au programme chorégraphies endiablées, meilleures reprises de vos chansons favorites et ambiance explosive…Revivez le temps d’un soir les meilleurs moments de l’aventure au château en compagnie de vos académiciens préférés.

Ne manquez pas l’événement musical incontournable de l’année et venez vivre l’expérience Star Academy en live !

En tournée partout en France, Belgique et Suisse et en concert exceptionnel à l’Accor Arena le 3 avril 2026. .

