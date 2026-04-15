Dijon

L’Odyssée Musicale du Cerveau

9 Rue Condorcet Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 14:00:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :

2026-05-18

L’Odyssée musicale du cerveau est une initiative innovante qui mobilise la musique comme levier stratégique de cohésion sociale, santé publique et d’éducation.

Organisé à Dijon, l’événement réunit des scientifiques de haut niveau, des institutions culturelles, des acteurs de terrain et des décideurs afin de transformer les avancées des neurosciences en actions publiques concrètes et évaluables. Il s’organise en 2 grands moments de rencontre.

• L’après-midi, à partir de 14h (Salle des Actes du Collège Marcelle Pardé, 18 rue Condorcet) avec des conférences, et débats pour comprendre les effets de la musique sur le bien-être, l’inclusion et les capacités cognitives et sociales. A 18h avec un concert ou un atelier danse et un apéritif en compagnie de l’humour poétique des dessins de Plantu Au secours la musique .

• A 20h, embarquez au théâtre des Feuillants (en face 9 rue Condorcet) dans l’Odyssée musicale du cerveau, un cabaret scientifique mêlant musique et science dans lequel une chanteuse électro-pop et un quatuor à cordes vous entrainent dans un voyage au cœur du cerveau.

Tout public à partir de 7 ans.

Tarifs à partir de 5€. Réservation sur HelloAsso

https://www.helloasso.com/associations/mille-et-un-chemins/evenements/l-odyssee-musicale-du-cerveau .

9 Rue Condorcet Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 86 28 32 fondation.musique.cerveau@gmail.com

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English : L’Odyssée Musicale du Cerveau

L’événement L’Odyssée Musicale du Cerveau Dijon a été mis à jour le 2026-04-15 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès