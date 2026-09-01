AGENDA · Loudun
Exposition Gaillac Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun
jeudi 10 septembre 2026 · Office de Tourisme du Pays Loudunais · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Exposition Gaillac
Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-10
Exposition de l’association Peinture Partagée Gaillac .
Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
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English : Exposition Gaillac
L’événement Exposition Gaillac Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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