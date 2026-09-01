Exposition Gaillac Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun

jeudi 10 septembre 2026 · Office de Tourisme du Pays Loudunais · Loudun

Informations pratiques

Loudun

Exposition Gaillac

Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-10

Exposition de l’association Peinture Partagée Gaillac .

Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

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English : Exposition Gaillac

L’événement Exposition Gaillac Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais