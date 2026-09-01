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Exposition Gaillac Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun

jeudi 10 septembre 2026 · Office de Tourisme du Pays Loudunais · Loudun

Exposition Gaillac Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Office de Tourisme du Pays Loudunais
Adresse
2 Rue des Marchands
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Loudun

Exposition Gaillac

Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-09-10

Exposition de l’association Peinture Partagée Gaillac   .

Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22 

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English : Exposition Gaillac

L’événement Exposition Gaillac Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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