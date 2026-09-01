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Testeurs de jeux Place Sainte Croix Loudun

samedi 12 septembre 2026 · Place Sainte Croix · Loudun

Testeurs de jeux Place Sainte Croix Loudun

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Sainte Croix
Adresse
Médiathèque
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif

Loudun

Testeurs de jeux

Place Sainte Croix Médiathèque Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :
2026-09-12

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Les enfants de moins de quatorze ans doivent être accompagnés d’une personne majeure.
Tout public Réservation conseillée   .

Place Sainte Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26  mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr

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English : Testeurs de jeux

L’événement Testeurs de jeux Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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