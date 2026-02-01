Exposition Patrimoine Campanaire Place Sainte-Croix Loudun
Exposition Patrimoine Campanaire Place Sainte-Croix Loudun samedi 5 septembre 2026.
Exposition Patrimoine Campanaire
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-09-05
En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Loudunais .
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Patrimoine Campanaire
L’événement Exposition Patrimoine Campanaire Loudun a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais