Exposition « George Sand, 150 ans de modernité », Médiathèque George Sand, Palaiseau

Informations pratiques

Exposition « George Sand, 150 ans de modernité » 19 et 20 septembre Médiathèque George Sand Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

En partenariat avec le Musée George Sand et de la Vallée noire. À travers des panneaux, des objets et des reproductions, découvrez la personnalité de George Sand, ses engagements ainsi que son héritage littéraire et politique.

Médiathèque George Sand 5 place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France

En partenariat avec le Musée George Sand et de la Vallée noire.