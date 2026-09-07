Exposition « George Sand, 150 ans de modernité », Médiathèque George Sand, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque George Sand · Palaiseau
Informations pratiques
Exposition « George Sand, 150 ans de modernité » 19 et 20 septembre Médiathèque George Sand Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
En partenariat avec le Musée George Sand et de la Vallée noire. À travers des panneaux, des objets et des reproductions, découvrez la personnalité de George Sand, ses engagements ainsi que son héritage littéraire et politique.
Médiathèque George Sand 5 place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
En partenariat avec le Musée George Sand et de la Vallée noire.
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