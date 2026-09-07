Performance « Les Typobaladeuses », Médiathèque George Sand, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque George Sand · Palaiseau
Informations pratiques
Performance « Les Typobaladeuses » Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque George Sand Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Dans le cadre de la biennale PERFORMA, laissez-vous surprendre par cette performance de la Cie Alis : équipés de tablettes, deux artistes interprètent des chorégraphies de mots et créent avec le public des « typotickets ».
Médiathèque George Sand 5 place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
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