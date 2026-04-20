Châteauroux

Exposition George Sand, l’influenceuse

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-17

fin : 2027-01-02

Date(s) :

2026-10-17

Une invitation à redécouvrir George Sand à travers ceux et celles qui ont compté pour elle.

Mise en lumière des relations amicales, amoureuses et professionnelles de George Sand, véritables moteurs de sa création. À travers manuscrits, lettres et iconographie issus des collections des bibliothèques de Châteauroux, se dévoile une femme libre et engagée dont la correspondance révèle un réseau exceptionnel d’artistes, d’écrivains et de penseurs de son temps. Les œuvres prêtées par le Musée Bertrand de Châteauroux et le Musée George Sand et de la Vallée Noire de La Châtre témoignent de la richesse de son univers et de ses amitiés artistiques. Le parcours invite ainsi à suivre les fils invisibles qui relient vie privée et œuvre littéraire, c’est aussi une immersion dans une époque où l’art et les idées circulent à travers des liens humains forts. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

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English :

An invitation to rediscover George Sand through those who counted for her.

L’événement Exposition George Sand, l’influenceuse Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY