Exposition George Sand, une vie en liberté Saint-Benoît-sur-Loire
Exposition George Sand, une vie en liberté Saint-Benoît-sur-Loire samedi 6 juin 2026.
Saint-Benoît-sur-Loire
Exposition George Sand, une vie en liberté
8 Place du Martroi Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-13 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-20 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09
Cet été, célébrons les 150 ans de la disparition de George Sand dans les médiathèques d’Ouzouer sur Loire, Saint Benoît sur Loire et Sully sur Loire.
Redécouvrez l’autrice engagée du XIXᵉ siècle plongez dans son œuvre, son esprit libre et son héritage inspirant. .
8 Place du Martroi Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 11 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition George Sand, une vie en liberté Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT SULLY-SUR-LOIRE
À voir aussi à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret)
- Exposition temporaire Regards croisés, du Val de Sully à Orléans Saint-Benoît-sur-Loire 13 juin 2026
- Journée Européenne de l’Archéologie Saint-Benoît-sur-Loire 14 juin 2026
- Village de l’Archéologie du Belvédère, Le Belvédère, Saint-Benoît-sur-Loire 14 juin 2026
- Atelier Céramique, Le Belvédère, Saint-Benoît-sur-Loire 14 juin 2026
- Conférence Ni chasseuse de trésor, ni Lara Croft… mais spécialiste des objets à l’Inrap !, Le Belvédère, Saint-Benoît-sur-Loire 14 juin 2026