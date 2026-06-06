Saint-Benoît-sur-Loire

Exposition George Sand, une vie en liberté

8 Place du Martroi Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-13 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-20 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-27 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-04 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09

Cet été, célébrons les 150 ans de la disparition de George Sand dans les médiathèques d’Ouzouer sur Loire, Saint Benoît sur Loire et Sully sur Loire.

Redécouvrez l’autrice engagée du XIXᵉ siècle plongez dans son œuvre, son esprit libre et son héritage inspirant. .

8 Place du Martroi Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 11 25

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English :

L’événement Exposition George Sand, une vie en liberté Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT SULLY-SUR-LOIRE