Exposition Gérard Boulay Ussel
Exposition Gérard Boulay Ussel lundi 5 octobre 2026.
Exposition Gérard Boulay
6 Rue de l’église Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 10:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00
Date(s) :
2026-10-05
La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir l’exposition de Gérard Boulay.
Vernissage samedi 10 octobre à partir de 10h .
6 Rue de l’église Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 52 96 aiguaderocha@sfr.fr
