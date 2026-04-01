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Exposition Grand Bassin de Caroline Mesquita Le Creux de l’Enfer Thiers

Exposition Grand Bassin de Caroline Mesquita Le Creux de l’Enfer Thiers dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Le Creux de l'Enfer

Adresse : 83, 85 Avenue Joseph Claussat

Ville : 63300 Thiers

Département : Puy-de-Dôme

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 5

Thiers

Exposition Grand Bassin de Caroline Mesquita

Le Creux de l’Enfer 83, 85 Avenue Joseph Claussat Thiers Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Exposition GRAND BASSIN de Caroline Mesquita
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Le Creux de l’Enfer 83, 85 Avenue Joseph Claussat Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 26 56  info@creuxdelenfer.fr

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English :

GRAND BASSIN exhibition by Caroline Mesquita

L’événement Exposition Grand Bassin de Caroline Mesquita Thiers a été mis à jour le 2026-04-10 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

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