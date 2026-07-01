Exposition Grasse / Fragments d’un récit photographique – Alain Sabatier, Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire, Grasse, Grasse

Informations pratiques

Exposition Grasse / Fragments d’un récit photographique – Alain Sabatier 19 septembre 2026 – 30 janvier 2027 Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire, Grasse Alpes-Maritimes

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2027-01-30T14:00:00+01:00 – 2027-01-30T16:00:00+01:00

Grasse

Fragments d’un récit photographique

Alain Sabatier

Du 19 septembre 2026 au 31 janvier 2027

Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire, Grasse

L’exposition Grasse/ Fragments d’un récit photographique/ Alain Sabatier est une invitation à découvrir le point de vue du photographe. A la fois témoin de son temps et créateur d’images poétiques, il documente et rend l’instant intemporel. Une sélection d’œuvres argentiques en noir et blanc issue de l’exposition Grasse, portrait d’une ville provençale de 1982 conservée à la bibliothèque patrimoniale – photos Alain Sabatier (Grasse, 1945), collaboration scientifique Jean-Claude Poteur (Grasse, 1945-2017) –, illustre le récit photographique d’Alain Sabatier sur la Ville de Grasse, et nous propose de bâtir notre propre histoire. Le parcours d’exposition aborde les thèmes de la lumière, du cadrage, de la composition ou encore du mouvement. Les fragments présentés, évocateurs, permettent à chacun d’écrire son rapport au patrimoine, qui comme la pellicule d’Alain Sabatier, est forcément sensible.

Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire, Grasse 1 impasse Ernest Boursier-Mougenot 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 53 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/mediatheque-villa-saint-hilaire Bibliothèque Villa Saint-Hilaire

Inaugurée le 29 mai 2015, la Villa Saint-Hilaire est une bibliothèque patrimoniale et un centre de ressources spécialisé Maison, Jardin & Paysage, qui s’adresse autant au grand public qu’aux scolaires et aux professionnels.

Bibliothèque patrimoniale…

La Villa Saint-Hilaire, bibliothèque patrimoniale, conserve et met à disposition du public des fonds anciens variés.

Créée à la Révolution française en partie sur les saisies révolutionnaires, la bibliothèque de Grasse conserve essentiellement des documents imprimés, manuscrits et iconographiques mais aussi des objets. Du manuscrit du XIIe siècle aux éditions rares sur l’art des jardins du XXe siècle, en passant par des objets de collections insolites, les fonds patrimoniaux sont dignes d’un cabinet de curiosités ! Les collections de la Villa Saint-Hilaire sont conservées, restaurées et valorisées dans un constant souci de pédagogie et de partage avec les publics.

Les fonds patrimoniaux sont consultables sur réservation dans la salle Georges Bard dédiée à la consultation des documents précieux, et en partie accessible sur notre bibliothèque numérique.

..Et centre de ressources Maison, Jardin & Paysage

La Villa Saint-Hilaire propose des collections autour de la maison, de l’art de vivre, du jardin, des paysages mais aussi un pôle documentaire d’excellence en parfumerie. De l’éco-construction au design, de la culture biologique des agrumes aux jardins historiques, et des sciences naturelles à l’architecture contemporaine, découvrez l’ouvrage que vous cherchez concernant la maison, le jardin ou le paysage !

Pour chaque pôle documentaire, vous trouverez :

– Pour les adultes, des ouvrages, documents et DVD accessibles en salle de lecture et des ouvrages conservés dans les fonds patrimoniaux traitant du sujet concerné.

– Une collection de documents pour la jeunesse, accessible en salle de lecture, à hauteur des lecteurs en herbe ! Parking gratuit à proximité. Places de stationnement mises à disposition le mercredi, le samedi et pendant les vacances scolaires.

Grasse

© Alain Sabatier