Exposition « Gulliver 300 », Centre Culturel Irlandais, Paris

Informations pratiques

Exposition « Gulliver 300 » 19 et 20 septembre Centre Culturel Irlandais Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des 300 ans de la publication des Voyages de Gulliver, le Centre Culturel Irlandais s’associe à la Marsh’s Library (Dublin) pour présenter l’exposition Gulliver 300 au sein de la Bibliothèque patrimoniale.

Cette collaboration met en lumière la richesse et la portée universelle de l’œuvre de Jonathan Swift à travers une sélection d’anciennes éditions, d’objets et documents issus des deux institutions. Pensée comme une expérience à la fois patrimoniale et contemporaine, l’exposition se prolonge en ligne avec une version virtuelle bilingue, offrant un accès élargi à de nombreuses ressources numériques afin d’explorer toute la modernité et l’influence durable de ce texte majeur de la littérature irlandaise.

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France

Exposition présentée jusqu’au 13 novembre

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.centreculturelirlandais.com/ https://www.facebook.com/pages/Centre-Culturel-Irlandais/259670987397739;http://twitter.com/cc_irlandais;https://www.instagram.com/centreculturelirlandais/ Le premier Centre Culturel Irlandais à travers le monde se situe à Paris, dans le bâtiment historique du Collège des Irlandais qui a été restauré pendant deux ans et inauguré en 2002. C’est à partir du XVIe siècle que furent créés en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Pologne des collèges irlandais permettant aux moines et étudiants catholiques irlandais d’échapper aux restrictions anti-catholiques sévissant en Irlande. En 1677, Louis XIV accorda au Collège des Irlandais de Paris l’édifice du Collège des Lombards, situé rue des Carmes. En 1775, les étudiants irlandais déménagèrent dans un nouveau bâtiment, un ancien hôtel particulier, rénové spécialement pour les accueillir par l’architecte François-Joseph Belanger. À cette époque furent édifiées la bibliothèque et la chapelle. Suite à la Révolution française, le Collège des Irlandais changea plusieurs fois de destination, redevenant parfois séminaire pour étudiants irlandais. En octobre 2002, il fut restauré au moment de la création du Centre Culturel Irlandais. Le Centre propose aujourd’hui une ouverture sur l’héritage culturel de l’Irlande et surtout sur sa culture contemporaine, tout en favorisant et soutenant les échanges culturels entre la France et l’Irlande. Son programme d’événements culturels englobe un large éventail de formes artistiques, en particulier les arts visuels, la musique, le cinéma, la littérature, le théâtre, la danse, ainsi que des colloques sur des enjeux de société. L’accueil d’artistes en résidence complète ce programme culturel. Centre de ressources sur l’Irlande contemporaine, la médiathèque du Centre Culturel Irlandais a été entièrement rénovée fin 2007. Le Collège des Irlandais abrite également une magnifique bibliothèque patrimoniale. Après une campagne de restauration des collections de près de trois ans, son fonds est accessible pour la recherche. Le Centre est enfin un lieu d’hébergement pour des professionnels de la culture et des étudiants irlandais. Métro 7 Place Monge Métro 10 Cardinal Lemoine RER B Luxembourg Bus 21, 27, 84, 89

Exposition « Gulliver 300 »

© Ros Kavanagh