Informations pratiques

Guebwiller

Exposition Habiter les paysages ordinaires

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-07 13:30:00

fin : 2026-11-01 17:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Découvrez l’exposition du CAUE Alsace sur les paysages de demain, accompagnée d’une maquette d’éco-village imaginée par des élèves de CM1-CM2.

En partant de la typologie des espaces présents dans les PLU et PLUi et d’exemples concrets

observés au sein de communes alsaciennes, l’exposition propose un questionnement sur les paysages de demain. Aménager les paysages ordinaires c’est voir le potentiel de notre cadre de vie quotidien et repenser les usages.

Exposition conçue par le CAUE Alsace.

En parallèle, le résultat d’un projet scolaire mené par l’école des Orchidées à Bergholtz-Zell-Orschwihr sera présenté, sous la forme d’une maquette d’un éco-village, imaginé par les élèves de la classe de CM1-CM2 (2025-2026) avec l’intervention de l’architecte Mayrig Loose.

Du 7 octobre au 1er novembre 2026

Château de la Neuenbourg

Du mercredi au dimanche 10h-12h30 et 13h30-17h30

Entrée libre 0 .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the CAUE Alsace exhibition on the landscapes of tomorrow, featuring a model of an eco-village designed by fourth- and fifth-grade students.

L’événement Exposition Habiter les paysages ordinaires Guebwiller a été mis à jour le 2026-08-28 par ComcomGuebwiller