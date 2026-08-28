Exposition Habiter les paysages ordinaires Guebwiller
mercredi 7 octobre 2026 · Guebwiller
Informations pratiques
Guebwiller
Exposition Habiter les paysages ordinaires
3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-07 13:30:00
fin : 2026-11-01 17:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Découvrez l’exposition du CAUE Alsace sur les paysages de demain, accompagnée d’une maquette d’éco-village imaginée par des élèves de CM1-CM2.
En partant de la typologie des espaces présents dans les PLU et PLUi et d’exemples concrets
observés au sein de communes alsaciennes, l’exposition propose un questionnement sur les paysages de demain. Aménager les paysages ordinaires c’est voir le potentiel de notre cadre de vie quotidien et repenser les usages.
Exposition conçue par le CAUE Alsace.
En parallèle, le résultat d’un projet scolaire mené par l’école des Orchidées à Bergholtz-Zell-Orschwihr sera présenté, sous la forme d’une maquette d’un éco-village, imaginé par les élèves de la classe de CM1-CM2 (2025-2026) avec l’intervention de l’architecte Mayrig Loose.
Du 7 octobre au 1er novembre 2026
Château de la Neuenbourg
Du mercredi au dimanche 10h-12h30 et 13h30-17h30
Entrée libre 0 .
3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the CAUE Alsace exhibition on the landscapes of tomorrow, featuring a model of an eco-village designed by fourth- and fifth-grade students.
L’événement Exposition Habiter les paysages ordinaires Guebwiller a été mis à jour le 2026-08-28 par ComcomGuebwiller
À voir aussi à Guebwiller (Haut-Rhin)
- Sciné-Fi Festival Guebwiller 11 septembre 2026
- Cours de musique Voix et Route Romane Guebwiller 13 septembre 2026
- Concert Voix et Route Romane Guebwiller 13 septembre 2026
- Exposition Pierre, Feuille, Litho, Une aventure technique et artistique Guebwiller 17 septembre 2026
- Comment bien démarrer ses recherches généalogiques, Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles, Guebwiller 19 septembre 2026