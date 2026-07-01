Exposition : Harry Eliott illustrateur normand (1882-1959), Maison du temps jadis, Vernon

Informations pratiques

Exposition : Harry Eliott illustrateur normand (1882-1959) 18 – 20 septembre Maison du temps jadis Eure

25 pers. max en simultané.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition d’oeuvres originales de l’artiste illustrateur Normand Harry Eliott

Maison du temps jadis 36 rue Carnot, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 06 23 75 12 58 https://www.harry-eliott.club https://www.facebook.com;http://william.petitprez@harryeliottclub La maison du Temps Jadis est un lieu emblématique du patrimoine vernonnais, située au cœur du centre ville, aux abords de la collégiale de Vernon. Nous y exposeront des aquarelles et lithographies de Harry Eliott illustrateur Normand né à Paris mais ayant vécu principalement au Goulet et à Villez-sous-Bailleul. C’est la « ligne claire » avant Hergé ! C’est une visite qui satisfait autant les enfants que les adultes de ce patrimoine artistique réuni par les collectionneurs du Club. Accès à pied bien sur, en voiture parking le long de la Seine. Possibilité d’accès pour les personnes en fauteuil.

Exposition d’oeuvres originales de l’artiste illustrateur Normand Harry Eliott

©Harry Eliott Club