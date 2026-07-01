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Exposition : Harry Eliott illustrateur normand (1882-1959), Maison du temps jadis, Vernon

vendredi 18 septembre 2026 · Maison du temps jadis · Vernon

Exposition : Harry Eliott illustrateur normand (1882-1959), Maison du temps jadis, Vernon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du temps jadis
Adresse
36 rue Carnot, 27200 Vernon
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif
25 pers. max en simultané.

Exposition : Harry Eliott illustrateur normand (1882-1959) 18 – 20 septembre Maison du temps jadis Eure

25 pers. max en simultané.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition d’oeuvres originales de l’artiste illustrateur Normand Harry Eliott

Maison du temps jadis 36 rue Carnot, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 06 23 75 12 58 https://www.harry-eliott.club https://www.facebook.com;http://william.petitprez@harryeliottclub La maison du Temps Jadis est un lieu emblématique du patrimoine vernonnais, située au cœur du centre ville, aux abords de la collégiale de Vernon. Nous y exposeront des aquarelles et lithographies de Harry Eliott illustrateur Normand né à Paris mais ayant vécu principalement au Goulet et à Villez-sous-Bailleul. C’est la « ligne claire » avant Hergé ! C’est une visite qui satisfait autant les enfants que les adultes de ce patrimoine artistique réuni par les collectionneurs du Club. Accès à pied bien sur, en voiture parking le long de la Seine. Possibilité d’accès pour les personnes en fauteuil.
Exposition d’oeuvres originales de l’artiste illustrateur Normand Harry Eliott

©Harry Eliott Club

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