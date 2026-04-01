» Tout artiste est un regard singulier porté sur le réel, dans sa matérialité et ses blessures. Qu’a donc aperçu Hélène Mugot lorsqu’elle a trouvé ce cep de vigne, glané dans l’espace d’un champ ? Une ombre de figure, sans doute, qu’elle a ramassée, puis écorcée et polie », écrit Paul-Louis Rinuy, directeur artistique de la Galerie Saint-Séverin qui a invité l’artiste à présenter ses œuvres dans l’une des plus petites galeries parisiennes.

Après des études de lettres classiques, d’histoire de l’art à la Sorbonne et d’arts plastiques à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Hélène Mugot a séjourné 2 ans à la Villa Médicis (1977-79) . C’est là qu’elle a compris que la lumière était son véritable sujet.

« Depuis ma rencontre avec la lumière, depuis que tout mon travail tente de la révéler dans la chair multiple du monde, par fidélité à son extravagance, je me refuse fermement à la réduction déformante d’une seule stratégie, d’un unique point de vue ou d’un moyen récurent. Créer, c’est lustrer le monde pour qu’il brille et qu’il se voie », explique l’artiste dont les œuvres sont conservées au Fonds national d’art contemporain, au Musée National d’Art Moderne, au Musée du Hiéron de Paray-le-Monial, à la Bibliothèque nationale de France et dans de nombreuses collections publiques et privées.

Hélène Mugot présentera son travail et son livre écrit avec Odile de Loisy, historienne de l’art, le mercredi 15 avril à la salle paroissiale de l’église Saint-Séverin située au 3, rue des Prêtres Saint-Séverin de 18h30 à 20h. La rencontre sera animée par Paul-Louis Rinuy, directeur artistique. L’entrée est gratuite. L’évènement est soutenu par Art, Culture et Foi / Paris. Venez nombreux !

La Galerie Saint-Séverin est visible de la rue 7 jours sur 7, 24h/24

La Galerie Saint-Séverin présente l’exposition d’Hélène Mugot » Toute personne qui tombe a des ailes » jusqu’au 2 juin.

Du mercredi 01 avril 2026 au mardi 02 juin 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Galerie Saint-Séverin 4, rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 paris



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