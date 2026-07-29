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AGENDA · Brioude

Exposition Henri Matisse visite guidée au Doyenné Espace Socio-Culturel Brioude

jeudi 24 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Espace Socio-Culturel
Adresse
26 avenue Jean Jaurès
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif
11 11 11

Brioude

Exposition Henri Matisse visite guidée au Doyenné

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 11:00:00
fin : 2026-09-24 11:45:00

Date(s) :
2026-09-24

Visite guidée de l’exposition Henri Matisse Sans l’aventure du tissu au Doyenné
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42  declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Guided tour of the Henri Matisse exhibition Sans l’aventure du tissu at the Doyenné

L’événement Exposition Henri Matisse visite guidée au Doyenné Brioude a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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