Exposition Henri Matisse Yves Saint Laurent Le beau, la mode et le bonheur Musée Matisse Nice
Exposition Henri Matisse Yves Saint Laurent Le beau, la mode et le bonheur Musée Matisse Nice mercredi 17 juin 2026.
Nice
Exposition Henri Matisse Yves Saint Laurent Le beau, la mode et le bonheur
Musée Matisse 164 avenue des Arènes de Cimiez Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-06-17
Le Musée Matisse Nice et le Musée Yves Saint Laurent Paris consacrent une exposition d’envergure à deux créateurs majeurs qui n’ont eu de cesse de repenser le xxe siècle…
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Musée Matisse 164 avenue des Arènes de Cimiez Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 81 08 08 musee.matisse@ville-nice.fr
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English :
The Musée Matisse Nice and the Musée Yves Saint Laurent Paris are devoting a major exhibition to two major designers who never ceased to rethink the 20th century…
L’événement Exposition Henri Matisse Yves Saint Laurent Le beau, la mode et le bonheur Nice a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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