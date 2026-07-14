Exposition Hervé Nègre Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
samedi 24 octobre 2026 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Exposition Hervé Nègre
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-31 2026-11-03 2026-11-04 2026-11-07 2026-11-10 2026-11-11 2026-11-14 2026-11-17 2026-11-18 2026-11-21 2026-11-24 2026-11-25 2026-11-28 2026-12-01 2026-12-02 2026-12-05 2026-12-08
Un photographe ne nous offre pas une simple fenêtre sur le monde, mais une lucarne sur sa sensibilité. Il éveille sans figer, célèbre sans flatter, révèle en regardant. Alors, quelque chose en nous s’ouvre le sens profond du verbe aimer. La photographie est écriture de la lumière . Hervé Nègre en incarne le geste il écrit avec le vivant, avec l’émotion. Sa vision dépasse la surface ; elle crée un dialogue entre visible et invisible, entre profondeur et apparence. Le végétal, le minéral, l’animal s’y répondent, se métamorphosent. Une fleur contient l’univers, un rocher devient feuilleté du monde. Libéré des clichés, le regard découvre des liens secrets et des résonances inattendues. Hervé Négre nous invite à ralentir, à accueillir le monde en nous, à entrer dans l’imaginaire et la mémoire. Tout dialogue, tout est relié. Depuis cinquante ans, son œuvre ne délivre pas une leçon elle ouvre un chemin. Croyez en ce que vous voyez. Vibrez, vivez. Soyez. Et la lumière sera. Et elle éclairera l’humanité.
Ingrid Astier .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr
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English : Exposition Hervé Nègre
L’événement Exposition Hervé Nègre Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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