Exposition « Hier Feyzin Demain » proposée par Maxime Duvillard, Fort de Feyzin, Feyzin

Informations pratiques

Exposition « Hier Feyzin Demain » proposée par Maxime Duvillard 19 et 20 septembre Fort de Feyzin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition « Hier Feyzin Demain », proposée par Maxime Duvillard, invitera les visiteurs à découvrir l’évolution du territoire feyzinois dans le secteur de la plaine du Rhône à travers une série d’illustrations originales. Entre passé, présent et futur, l’artiste proposera un regard sensible sur les transformations du paysage et de la commune.

Cette exposition sera également participative : les visiteurs seront invités à partager leurs souvenirs, anecdotes, témoignages ou leurs visions du Feyzin de demain dans un petit cahier mis à leur disposition. Une manière de contribuer à la mémoire collective et d’imaginer ensemble l’avenir du territoire.

Fort de Feyzin 1 allée Séré de Rivières 69320 Feyzin. Feyzin 69320 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 46 16 https://www.lefortdefeyzin.fr/fort-de-feyzin Le Fort de Feyzin est un ancien bâtiment militaire du XIXème siècle, désormais réhabilité pour accueillir du public et diverses activités. Bus 60, 39 : arrêt La Bégude ou Feyzin Mairie.

Parking gratuit accessible depuis la route du Docteur Jean Long, entre l’école et la résidence sénior, à 200m de l’entrée du Fort.

L’exposition « Hier Feyzin Demain », proposée par Maxime Duvillard, invitera les visiteurs à découvrir l’évolution du territoire feyzinois dans le secteur de la plaine du Rhône à travers une série et…

©Maxime Duvillard