Exposition « Hier Feyzin Demain » proposée par Maxime Duvillard, Fort de Feyzin, Feyzin
samedi 19 septembre 2026 · Fort de Feyzin · Feyzin
Informations pratiques
Exposition « Hier Feyzin Demain » proposée par Maxime Duvillard 19 et 20 septembre Fort de Feyzin Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’exposition « Hier Feyzin Demain », proposée par Maxime Duvillard, invitera les visiteurs à découvrir l’évolution du territoire feyzinois dans le secteur de la plaine du Rhône à travers une série d’illustrations originales. Entre passé, présent et futur, l’artiste proposera un regard sensible sur les transformations du paysage et de la commune.
Cette exposition sera également participative : les visiteurs seront invités à partager leurs souvenirs, anecdotes, témoignages ou leurs visions du Feyzin de demain dans un petit cahier mis à leur disposition. Une manière de contribuer à la mémoire collective et d’imaginer ensemble l’avenir du territoire.
Fort de Feyzin 1 allée Séré de Rivières 69320 Feyzin. Feyzin 69320 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 46 16 https://www.lefortdefeyzin.fr/fort-de-feyzin Le Fort de Feyzin est un ancien bâtiment militaire du XIXème siècle, désormais réhabilité pour accueillir du public et diverses activités. Bus 60, 39 : arrêt La Bégude ou Feyzin Mairie.
Parking gratuit accessible depuis la route du Docteur Jean Long, entre l’école et la résidence sénior, à 200m de l’entrée du Fort.
L’exposition « Hier Feyzin Demain », proposée par Maxime Duvillard, invitera les visiteurs à découvrir l’évolution du territoire feyzinois dans le secteur de la plaine du Rhône à travers une série et…
©Maxime Duvillard
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