Exposition Histoire du protestantisme à Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire

Du 19 septembre au 10 octobre, l’Espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille une exposition consacrée à l’histoire du protestantisme local, en partenariat avec l’association Castellio. Un parcours documentaire et pédagogique pour mieux comprendre un pan essentiel de l’histoire et du patrimoine

Du 19 septembre au 10 octobre, l’Espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille une exposition dédiée à l’histoire du protestantisme local, en partenariat avec l’association Castellio. À travers documents, panneaux explicatifs et repères historiques, l’exposition retrace l’implantation et l’évolution du protestantisme sur le territoire, en lien étroit avec l’histoire de la commune et de ses habitants. Ce parcours pédagogique met en lumière des événements marquants, des figures locales et un patrimoine parfois méconnu, offrant des clés de compréhension accessibles à tous. Pensée comme un temps de transmission et de mémoire, l’exposition s’adresse aussi bien aux passionnés d’histoire qu’au grand public curieux de découvrir une facette essentielle de l’identité châtillonnaise. .

From September 19 to October 10, the Espace culturel in Châtillon-sur-Loire is hosting an exhibition devoted to the history of local Protestantism, in partnership with the Castellio association. A documentary and educational tour to better understand an essential part of our history and heritage

