Exposition « Histoire et paysages du canal du midi », Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan, Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Espace Di Rosa - Domaine de Bayssan · Béziers
Informations pratiques
Exposition « Histoire et paysages du canal du midi » 19 et 20 septembre Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan Hérault
Gratuit. Visite tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition qui met en lumière la valeur universelle du canal du midi et son lien au territoire : pourquoi le canal du Midi ? L’impact du chantier sur les territoires et les paysages. Son développement économique. Les usages de l’eau au fil du temps. Le canal aujourd’hui. Un héritage à transmettre.
Visite en accès libre : espace Di Rosa
Découvrez la saison culturelle de la scène de Bayssan et l’histoire du domaine tout le week-end :
https://scene-de-bayssan.herault.fr/264-domaine-de-bayssan.htm
Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan Route de Vendres, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie 0467289746 https://scene-de-bayssan.herault.fr [{« link »: « https://scene-de-bayssan.herault.fr/264-domaine-de-bayssan.htm »}] Parking gratuit Les Savonniers ou Les Ombrières.
Exposition qui met en lumière la valeur universelle du canal du midi et son lien au territoire : pourquoi le canal du Midi ? L’impact du chantier sur les territoires et les paysages. Son économique. …
© VNF-Entente pour le canal du midi
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