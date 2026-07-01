Exposition « Histoire et paysages du canal du midi », Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan, Béziers

Informations pratiques

Exposition « Histoire et paysages du canal du midi » 19 et 20 septembre Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan Hérault

Gratuit. Visite tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition qui met en lumière la valeur universelle du canal du midi et son lien au territoire : pourquoi le canal du Midi ? L’impact du chantier sur les territoires et les paysages. Son développement économique. Les usages de l’eau au fil du temps. Le canal aujourd’hui. Un héritage à transmettre.

Visite en accès libre : espace Di Rosa

Découvrez la saison culturelle de la scène de Bayssan et l’histoire du domaine tout le week-end :

https://scene-de-bayssan.herault.fr/264-domaine-de-bayssan.htm

Espace Di Rosa – Domaine de Bayssan Route de Vendres, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie 0467289746 https://scene-de-bayssan.herault.fr [{« link »: « https://scene-de-bayssan.herault.fr/264-domaine-de-bayssan.htm »}] Parking gratuit Les Savonniers ou Les Ombrières.

Exposition qui met en lumière la valeur universelle du canal du midi et son lien au territoire : pourquoi le canal du Midi ? L’impact du chantier sur les territoires et les paysages. Son économique. …

© VNF-Entente pour le canal du midi