Exposition, Histoires de l’ilot Saint Jacques, Médiathèque Simone VEIL, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Simone VEIL · La Ciotat
Informations pratiques
Exposition, Histoires de l’ilot Saint Jacques Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Simone VEIL Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Réhabilitation d’un quartier historique de La Ciotat, des premières interventions à la renaissance culturelle.
Médiathèque Simone VEIL Rue de l’ancien hôpital 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 32 70 60
Réhabilitation d’un quartier historique de La Ciotat, des premières interventions à la renaissance culturelle.
©Médiathèque Simone-Veil
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