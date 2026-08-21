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Exposition, Histoires de l’ilot Saint Jacques, Médiathèque Simone VEIL, La Ciotat

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Simone VEIL · La Ciotat

Exposition, Histoires de l’ilot Saint Jacques, Médiathèque Simone VEIL, La Ciotat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Simone VEIL
Adresse
Rue de l'ancien hôpital 13600 LA CIOTAT
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône

Exposition, Histoires de l’ilot Saint Jacques Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Simone VEIL Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Réhabilitation d’un quartier historique de La Ciotat, des premières interventions à la renaissance culturelle.

Médiathèque Simone VEIL Rue de l’ancien hôpital 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 32 70 60
Réhabilitation d’un quartier historique de La Ciotat, des premières interventions à la renaissance culturelle.

©Médiathèque Simone-Veil

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