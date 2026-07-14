Exposition historique Pauline de Simiane et La Garde-Adhémar d’Yves July Mairie de Valréas Valréas
samedi 1 août 2026 · Mairie de Valréas · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Exposition historique Pauline de Simiane et La Garde-Adhémar d’Yves July
Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Dans le cadre de sa programmation estivale, le Château de Simiane accueillera du 1er au 31 août 2026 une exposition consacrée à Pauline de Simiane, réalisée par Yves July, historien passionné et fin connaisseur du patrimoine de La Garde-Adhémar.
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Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
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English :
As part of its summer program, the Château de Simiane will host an exhibition dedicated to Pauline de Simiane from August 1 to 31, 2026, curated by Yves July, a passionate historian and expert on the heritage of La Garde-Adhémar.
L’événement Exposition historique Pauline de Simiane et La Garde-Adhémar d’Yves July Valréas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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