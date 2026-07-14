UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valréas

Exposition historique Pauline de Simiane et La Garde-Adhémar d’Yves July Mairie de Valréas Valréas

samedi 1 août 2026 · Mairie de Valréas · Valréas

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Mairie de Valréas
Adresse
8, place Aristide Briand
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif

Valréas

Exposition historique Pauline de Simiane et La Garde-Adhémar d’Yves July

Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Dans le cadre de sa programmation estivale, le Château de Simiane accueillera du 1er au 31 août 2026 une exposition consacrée à Pauline de Simiane, réalisée par Yves July, historien passionné et fin connaisseur du patrimoine de La Garde-Adhémar.
  .

Mairie de Valréas 8, place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44  accueil-chateau@mairie-valreas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of its summer program, the Château de Simiane will host an exhibition dedicated to Pauline de Simiane from August 1 to 31, 2026, curated by Yves July, a passionate historian and expert on the heritage of La Garde-Adhémar.

L’événement Exposition historique Pauline de Simiane et La Garde-Adhémar d’Yves July Valréas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Valréas (Vaucluse)