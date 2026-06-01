Exposition illustrée « Les oiseaux familiers du parc », Parc Jean-Macé, Aytré

Exposition illustrée « Les oiseaux familiers du parc » 6 et 7 juin Parc Jean-Macé Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

EXPOSITION PERMANENTE : LES OISEAUX FAMILIERS DU PARC

Avec cette exposition à ciel ouvert, Hélène de Saint-Do et Thomas Brosset croisent regard artistique et observation naturaliste pour révéler les oiseaux du parc Jean-Macé. Aquarelles et textes éclairants invitent à lever les yeux. Installée en plein air, cette nouvelle exposition permanente prolonge naturellement l’expérience du parc : ici, pas de distance entre l’œuvre et son sujet – les oiseaux ne sont jamais très loin.

Parc Jean-Macé 12 rue de la Gare 17440 Aytré Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Le parc Jean-Macé d’Aytré s’inscrit dans l’histoire récente du développement urbain de la commune, plutôt que dans un héritage ancien ou patrimonial marqué. Aménagé progressivement pour accompagner l’urbanisation du secteur, il répond à une volonté municipale de créer un espace public structurant, accessible et végétalisé.

Pensé comme un lieu de respiration au cœur de la ville, il combine aujourd’hui usages de loisirs (jeux, détente, événements) et fonctions écologiques, avec une attention portée à la biodiversité et à la gestion différenciée des espaces verts. C’est aussi un site régulièrement investi pour des manifestations culturelles, ce qui en fait un parc vivant, au croisement des pratiques sociales et environnementales. De nombreux stationnements à proximité, accessible aux PMR, nombreuses structures de jeux pour enfants, dont un structure adaptée aux enfants PMR.

EXPOSITION PERMANENTE : LES OISEAUX FAMILIERS DU PARC

©Ville d’Aytré