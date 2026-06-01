Le bon samedi au jardin – Bongraine en fête !, Jardin des Phacélies, Aytré
Le bon samedi au jardin – Bongraine en fête !, Jardin des Phacélies, Aytré samedi 6 juin 2026.
Le bon samedi au jardin – Bongraine en fête ! Samedi 6 juin, 10h30 Jardin des Phacélies Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
LE BON SAMEDI AU JARDIN, par l’association Les Communs de Bongraine
Célébrez la nature avec une journée riche en découvertes : visite guidée sur la biodiversité, ateliers jardinage, contes et concert. Entre deux jeux extérieurs, profitez d’une exposition artistique et d’une offre gourmande sur place.
Tout public | Accès libre, sauf visite guidée, accessible sur réservation gratuite.
Samedi 6 juin | 10h30 à 18h, jardin des Phacélies
Jardin des Phacélies 30 avenue Roger Salengro, 17440 Aytré Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.ecoquartierdebongraine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-communs-de-bongraine/evenements/visite-de-l-ecoquartier-de-bongraine-avec-un-ecologue »}] Le jardin des Phacélies, au cœur de l’écoquartier de Bongraine à Aytré, est un espace partagé né de la dynamique citoyenne autour du futur quartier. Anciennement appelé « jardin du projet », il accompagne la transformation de cette ancienne friche ferroviaire en écoquartier durable, participatif et largement végétalisé.
Pensé comme un lieu de rencontre, d’expérimentation et de convivialité, le jardin accueille régulièrement ateliers, plantations collectives, événements culturels et rendez-vous associatifs portés notamment par l’association Les Communs de Bongraine. Entre biodiversité, jardinage, temps festifs et initiatives habitantes, le site préfigure déjà l’esprit du futur quartier : un lieu vivant, ouvert et tourné vers les usages collectifs.
LE BON SAMEDI AU JARDIN, par l’association Les Communs de Bongraine
© Ville d’Aytré
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