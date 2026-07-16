Exposition – Images Latentes, Les Trois Bains, Paris

Informations pratiques

Exposition – Images Latentes 4 mars – 2 avril 2027 Les Trois Bains Paris

La visite de l’exposition ainsi que l’accès à la chambre noire seront gratuites et libre d’accès. L’achat des tirages photographiques latents sera possible au tarif unique de 25 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-04T18:30:00+01:00 – 2027-03-04T19:00:00+01:00

Fin : 2027-04-02T22:00:00+02:00 – 2027-04-02T22:30:00+02:00

Dans le cadre de cette exposition, Les Trois Bains auront invité vingt-six photographes de tous horizons – artistes amateurs, émergents et reconnus – ainsi que des enfants du 20ème arrondissement à se saisir de leur laboratoire pour réaliser des « Images Latentes », exposées à la lumière mais non révélées. Sur les murs, seules seront exposées de simples pochettes noires, toutes au même format accompagnées d’une description symbolique. Les visiteur.euse.s pourront acquérir l’une des œuvres mystérieusement dissimulées pour un prix unique et accessible de 25€. Leur choix reposera uniquement sur le texte du photographe et se fera sans connaissance de l’image, de l’auteur ou même du format de l’image encore latente.

Accompagnés par un membre de l’association, ils seront ensuite invités à rejoindre le cœur du laboratoire, la chambre noire. Dans l’ambiance feutrée de la lumière rouge de notre espace rue des Vignoles, la pochette sera alors enfin ouverte et le papier plongé dans le bain révélateur. L’image apparaîtra alors peu à peu sous leurs yeux. Ce n’est qu’à ce moment-là que le nom de l’artiste sera dévoilé. Le tirage sera ensuite fixé, lavé puis séché, permettant au visiteur de repartir immédiatement avec l’œuvre originale.

Les Trois Bains 80 rue des Vignoles Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France https://les3bains.fr/ https://www.instagram.com/lestroisbains Les Trois Bains sont un collectif d’une quinzaine de photographes réunis autour d’un laboratoire argentique dans le 20e arrondissement de Paris.

Notre mission première est la production. Chaque membre vient pour travailler sur ses projets personnels — développement, tirage, recherche sur les procédés historiques.

Notre mission seconde est la transmission. Nous initions le public à la photographie argentique à travers des ateliers rigoureux, animés par les membres du collectif et par des praticiens invités. Chaque atelier est développé et testé en interne avant d’être proposé au public. Ligne métro 9 : Buzenval / 2 : Avron

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Dans le cadre de cette exposition, Les Trois Bains auront invité vingt-six photographes de tous horizons – artistes amateurs, émergents et reconnus – ainsi que des enfants du 20ème arrondissement à à…

©Charlène Yves