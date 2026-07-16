Exposition « image(s) par nature », Lycée Pierre et Marie Curie, Châteauroux

Informations pratiques

Exposition « image(s) par nature » 2 novembre – 18 décembre Lycée Pierre et Marie Curie Indre

visite gratuite sur rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-02T08:00:00+01:00 – 2026-11-02T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-18T08:00:00+01:00 – 2026-12-18T18:00:00+01:00

Projet de médiation et d’exposition dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie en lien avec l’exposition de Paul Pouvreau

Lycée Pierre et Marie Curie (seconde, première, terminale spécialités) Professeur référent Cyril Degert

Ecole des Beaux-Arts Châteauroux Métropole (Classe préparatoire) Directrice Nathalie Sécardin

Un projet en deux temps : travail de médiation autour de l’exposition de Paul Pouvreau présentée dans la galerie Macel-Duchamp de l’Ecole des Beaux-Arts de Châteauroux Métropole (EBACM), suivi d’une exposition dans la galerie du lycée, réalisée par les élèves du lycée Pierre et Marie Curie.

• Travail de médiation

La médiation culturelle avec le lycée PMC

L’école sensibilise les étudiant(e)s à la pratique de la médiation culturelle dans le cadre d’un partenariat avec le lycée Pierre et Marie Curie (classe de seconde, de première et de terminale spécialité art). Les étudiants de la classe préparatoire de l’EBACM préparent une intervention à destination de trois classes (seconde, première, terminale spécialités).

Les étapes de travail :

♦ Rencontrer et échanger avec l’artiste, prendre des notes ;

♦ Identifier les thématiques (documenter ou augmenter le réel, image et architecture, Diorama, mise en espace de l’image) et mettre en relation avec des références proposées par l’artiste ;

♦ Trouver d’autres références (en lien avec le cours d’histoire de l’art) ;

♦ Faire un plan de présentation, parler d’une œuvre en particulier et la situer dans le contexte de l’exposition ;

♦ Présentation par petit groupe (4 étudiants de la classe préparatoire pour présenter l’exposition à une classe du lycée) ;

♦ Accueillir et répondre aux questions / Faire des recoupements avec les références apportées par l’enseignant (programme du bac).

• Une exposition au Lycée (Novembre – Décembre 2026)

« Image(s) par nature »

Dans le cadre de l’exposition de Paul Pouvreau, une seconde exposition prend forme en parallèle. Elle se construit, hors les murs, sur le site du lycée Pierre et Marie Curie, à travers un dialogue entre les visites d’expositions – Constituant un travail de médiation mené par les étudiants de la classe préparatoire – et un travail d’exploration artistique et photographique développé autour de l’œuvre de l’artiste par les lycéens avec leur professeur d’arts plastiques.

L’exposition s’inscrit sur deux sites distincts du Lycée, pour créer une résonance entre intérieur et extérieur et multiplier les points de vue sur le lieu.

Dans la galerie du Lycée, appelée « la boite verte », un espace composé de murs blancs et de larges baies vitrées ouvertes sur le parc, accueille une première installation photographique. En vis-à-vis, dans le parc, une installation murale biodégradable prend forme, investissant pleinement l’environnement.

Ce projet d’exposition, à la suite d’un travail de médiation et de pratique artistique vise à sensibiliser les élèves à la question de la mise en espace de l’image en s’appropriant des dispositifs et procédés photographiques employés par l’artiste. Elle ouvre sur des micros-paysages explorant la frontière entre nature et artifice.

Lycée Pierre et Marie Curie 31, rue Pierre et Marie Curie 36000 Châteauroux Châteauroux 36330 Forum Indre Centre-Val de Loire 0254228979 https://www.lyceepmc.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0254228979 »}, {« type »: « email », « value »: « ce.0360009p@ac-orleans-tours.fr »}]

Projet de médiation et d’exposition dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie en lien avec l’exposition de Paul Pouvreau

©cyrildegert