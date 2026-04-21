Secrets de Fabrique Dans les coulisses de la Nouvelle République Châteauroux jeudi 16 juillet 2026.

Châteauroux

Secrets de Fabrique Dans les coulisses de la Nouvelle République

25 Rue Diderot Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06 2026-08-20

La Nouvelle République est un quotidien régional présent sur cinq départements dont le siège de trouve à Tours.

Dans l’Indre, l’équipe est composée de 30 salariés dont vingt journalistes, qui couvrent l’actualité du département, depuis la rédaction de Châteauroux et deux journalistes basés dans les agences d’Issoudun et du Blanc. 21 000 exemplaires sont vendus chaque jour dans l’Indre, soit un taux de lectorat d’environ 76 000 lecteurs quotidiens. La NR, c’est aussi un site internet (premier site internet d’informations locales dans l’Indre) consulté par 54 000 visiteurs uniques chaque jour.

Durée de la visite 1h30. .

25 Rue Diderot Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

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English :

La Nouvelle République is a regional daily newspaper with a presence in five departments; its headquarters are located in Tours.

L’événement Secrets de Fabrique Dans les coulisses de la Nouvelle République Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-26 par BERRY