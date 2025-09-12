Châteauroux

Les châteaux au bord de l’eau

Rue des Ponts Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Témoins inébranlables des grands événements ayant marqué la ville de Châteauroux à travers le temps, ces châteaux se laissent découvrir et admirer différemment au cours de cette balade commentée depuis les rives de l’Indre.

Construits sur la même rive, à quelques pas à peine l’un de l’autre, le château Raoul et les châteaux Tour et Rivière du parc Balsan dominent la rivière Indre depuis plusieurs siècles. Témoins inébranlables des grands événements ayant marqué la ville de Châteauroux à travers le temps, ces châteaux se laissent découvrir et admirer différemment au cours de cette balade commentée depuis les rives de l’Indre. 5 .

Rue des Ponts Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

Unwavering witnesses to the great events that have marked the city of Châteauroux through the ages, these castles can be discovered and admired in a different way during this guided tour from the banks of the Indre.

L’événement Les châteaux au bord de l’eau Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Châteauroux Berry Tourisme