La Féria Châteauroux
vendredi 17 juillet 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
La Féria
Place Robert Monestier Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Préparez-vous à vivre deux journées exceptionnelles, les 17 & 18 juillet, sur la place Monestier !
Au programme dès 16h
Paella géante Taureau mécanique Bandas Buvette Baby-foot géant Pétanque Décoration XXL Tir à la corde … et une ambiance festive garantie !
Côté musique
Vendredi Banda UMV
Samedi Réveil Vellois
Samedi soir DJ Guest DJ Florum pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit !
Dress code rouge & blanc
Sortez vos plus belles tenues et venez partager l’esprit de la Feria dans une ambiance conviviale, festive et familiale. .
Place Robert Monestier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 36 27 09 82
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English :
Come enjoy the Music Festival this weekend at Place Robert Monestier!
L’événement La Féria Châteauroux a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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