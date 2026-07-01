Informations pratiques

Châteauroux

La Féria

Place Robert Monestier Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Préparez-vous à vivre deux journées exceptionnelles, les 17 & 18 juillet, sur la place Monestier !

Au programme dès 16h

Paella géante Taureau mécanique Bandas Buvette Baby-foot géant Pétanque Décoration XXL Tir à la corde … et une ambiance festive garantie !

Côté musique

Vendredi Banda UMV

Samedi Réveil Vellois

Samedi soir DJ Guest DJ Florum pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit !

Dress code rouge & blanc

Sortez vos plus belles tenues et venez partager l’esprit de la Feria dans une ambiance conviviale, festive et familiale. .

Place Robert Monestier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 36 27 09 82

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English :

Come enjoy the Music Festival this weekend at Place Robert Monestier!

L’événement La Féria Châteauroux a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Châteauroux Berry Tourisme