Grains de sable & Crême solaire ! Châteauroux mercredi 15 juillet 2026.

Châteauroux

Grains de sable & Crême solaire !

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

La Médiathèque Équinoxe vous propose des courts-métrages d’animation !

La plage… le décor parfait pour un tas d’aventures plus ou moins loufoques, poétiques, drôles… tant qu’on évite les coups de soleil. À partir de 6 ans. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

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English :

The Beaulieu Library presents the documentary film A Plea for Nature .

L’événement Grains de sable & Crême solaire ! Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme