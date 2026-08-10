Exposition Imagine Place des Droits de l’Homme Périgny

mardi 1 septembre 2026 · Place des Droits de l’Homme · Périgny

Informations pratiques

Périgny

Exposition Imagine

Place des Droits de l’Homme Médiathèque de Périgny Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-01

La médiathèque de Périgny accueille l’exposition photographique Imagine , présentée par le club photo Image’In Périgny, du 1er au 19 septembre 2026.

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Place des Droits de l’Homme Médiathèque de Périgny Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 05 08 mediatheque@ville-perigny.fr

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English :

The Périgny Media Center is hosting the “Imagine” photography exhibition, presented by the Image?In Périgny photography club, from September 1 to 19, 2026.

L’événement Exposition Imagine Périgny a été mis à jour le 2026-08-10 par Nous La Rochelle