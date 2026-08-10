Exposition Imagine Place des Droits de l’Homme Périgny
mardi 1 septembre 2026 · Place des Droits de l’Homme · Périgny
Informations pratiques
Périgny
Exposition Imagine
Place des Droits de l’Homme Médiathèque de Périgny Périgny Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-01
La médiathèque de Périgny accueille l’exposition photographique Imagine , présentée par le club photo Image’In Périgny, du 1er au 19 septembre 2026.
.
Place des Droits de l’Homme Médiathèque de Périgny Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 05 08 mediatheque@ville-perigny.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Périgny Media Center is hosting the “Imagine” photography exhibition, presented by the Image?In Périgny photography club, from September 1 to 19, 2026.
L’événement Exposition Imagine Périgny a été mis à jour le 2026-08-10 par Nous La Rochelle
À voir aussi à Périgny (Charente-Maritime)
- Festival 1,2,3 solo Rue du Muguet Périgny 11 septembre 2026
- Projection Cinéma Plein Air à la Super Ferme La Super Ferme Périgny 11 septembre 2026
- Concours de belote Périgny 12 septembre 2026
- Animation Salon de la Bière et du Fromage Rue du Château Périgny 19 septembre 2026
- Exposition Quai des Estampes Place des Droits de l’Homme Périgny 26 septembre 2026