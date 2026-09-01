Festival 1,2,3 solo Rue du Muguet Périgny

Informations pratiques

Périgny

Festival 1,2,3 solo

Rue du Muguet P’Arc en Ciel Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Cirqu’Intérieur vous donne rendez-vous pour le Festival 1, 2, 3 Solo(s). Au programme un florilège de spectacles dans un cadre verdoyant !

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Rue du Muguet P’Arc en Ciel Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 99 22 61 cirquintsecretariat@gmail.com

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English :

Cirqu’Intérieur invites you to the 1, 2, 3 Solo(s) Festival. On the program: a variety of performances in a lush, green setting!

L’événement Festival 1,2,3 solo Périgny a été mis à jour le 2026-08-10 par Nous La Rochelle