Projection Cinéma Plein Air à la Super Ferme La Super Ferme Périgny
vendredi 11 septembre 2026 · La Super Ferme · Périgny
Informations pratiques
Périgny
Projection Cinéma Plein Air à la Super Ferme
La Super Ferme 17 rue du Canton Périgny Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Profitez d’une séance de cinéma en plein air à la Super Ferme, le vendredi 11 septembre à 21 h.
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La Super Ferme 17 rue du Canton Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cantonseme17@gmail.com
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English :
Enjoy an outdoor movie screening at La Super Ferme on Friday, September 11, at 9 p.m.
L’événement Projection Cinéma Plein Air à la Super Ferme Périgny a été mis à jour le 2026-08-10 par Nous La Rochelle
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