Projection Cinéma Plein Air à la Super Ferme La Super Ferme Périgny

Informations pratiques

Périgny

Projection Cinéma Plein Air à la Super Ferme

La Super Ferme 17 rue du Canton Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 21:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Profitez d’une séance de cinéma en plein air à la Super Ferme, le vendredi 11 septembre à 21 h.

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La Super Ferme 17 rue du Canton Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cantonseme17@gmail.com

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English :

Enjoy an outdoor movie screening at La Super Ferme on Friday, September 11, at 9 p.m.

L’événement Projection Cinéma Plein Air à la Super Ferme Périgny a été mis à jour le 2026-08-10 par Nous La Rochelle