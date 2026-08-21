Forum Le Rendez-vous de l’emploi Bio’pôle de Léa nature Périgny

Informations pratiques

Périgny

Forum Le Rendez-vous de l’emploi

Bio’pôle de Léa nature 21 avenue Paul Langevin Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Ensemble, construisons votre avenir professionnel !

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Bio’pôle de Léa nature 21 avenue Paul Langevin Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@erip-bassinlarochelle.fr

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English :

Let’s build your professional future together!

L’événement Forum Le Rendez-vous de l’emploi Périgny a été mis à jour le 2026-08-21 par Nous La Rochelle