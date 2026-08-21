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AGENDA · Périgny

Forum Le Rendez-vous de l’emploi Bio’pôle de Léa nature Périgny

mercredi 16 septembre 2026 · Bio'pôle de Léa nature · Périgny

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Bio'pôle de Léa nature
Adresse
21 avenue Paul Langevin
Ville
17180 Périgny
Département
Charente-Maritime
Tarif

Périgny

Forum Le Rendez-vous de l’emploi

Bio’pôle de Léa nature 21 avenue Paul Langevin Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Ensemble, construisons votre avenir professionnel !
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Bio’pôle de Léa nature 21 avenue Paul Langevin Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@erip-bassinlarochelle.fr

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English :

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L’événement Forum Le Rendez-vous de l’emploi Périgny a été mis à jour le 2026-08-21 par Nous La Rochelle

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