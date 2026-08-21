Forum Le Rendez-vous de l’emploi Bio’pôle de Léa nature Périgny
mercredi 16 septembre 2026 · Bio'pôle de Léa nature · Périgny
Informations pratiques
Périgny
Forum Le Rendez-vous de l’emploi
Bio’pôle de Léa nature 21 avenue Paul Langevin Périgny Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Ensemble, construisons votre avenir professionnel !
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Bio’pôle de Léa nature 21 avenue Paul Langevin Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@erip-bassinlarochelle.fr
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English :
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L’événement Forum Le Rendez-vous de l’emploi Périgny a été mis à jour le 2026-08-21 par Nous La Rochelle
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