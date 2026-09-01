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AGENDA · Périgny

Exposition Quai des Estampes Place des Droits de l’Homme Périgny

samedi 26 septembre 2026 · Place des Droits de l’Homme · Périgny

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Place des Droits de l’Homme
Adresse
Médiathèque municipale de Périgny
Ville
17180 Périgny
Département
Charente-Maritime
Tarif

Périgny

Exposition Quai des Estampes

Place des Droits de l’Homme Médiathèque municipale de Périgny Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-09-26

Exposition de gravures avec le Quai des Estampes
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Place des Droits de l’Homme Médiathèque municipale de Périgny Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   quaidelestampe@netc.fr

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English :

Engraving Exhibition with Quai des Estampes

L’événement Exposition Quai des Estampes Périgny a été mis à jour le 2026-08-11 par Nous La Rochelle

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