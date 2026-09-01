AGENDA · Périgny
Exposition Quai des Estampes Place des Droits de l’Homme Périgny
samedi 26 septembre 2026 · Place des Droits de l’Homme · Périgny
Informations pratiques
Périgny
Exposition Quai des Estampes
Place des Droits de l’Homme Médiathèque municipale de Périgny Périgny Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-09-26
Exposition de gravures avec le Quai des Estampes
.
Place des Droits de l’Homme Médiathèque municipale de Périgny Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine quaidelestampe@netc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Engraving Exhibition with Quai des Estampes
L’événement Exposition Quai des Estampes Périgny a été mis à jour le 2026-08-11 par Nous La Rochelle
À voir aussi à Périgny (Charente-Maritime)
- Festival 1,2,3 solo Rue du Muguet Périgny 11 septembre 2026
- Projection Cinéma Plein Air à la Super Ferme La Super Ferme Périgny 11 septembre 2026
- Concours de belote Périgny 12 septembre 2026
- Forum Le Rendez-vous de l’emploi Bio’pôle de Léa nature Périgny 16 septembre 2026
- Animation Salon de la Bière et du Fromage Rue du Château Périgny 19 septembre 2026